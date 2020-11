Al via il bonus pc e internet: la guida su come avere i voucher fino a 500 euro

Roma, 9 novembre 2020 – Da oggi 9 novembre 2020 è possibile richiedere il bonus di 500 euro previsto dal Piano Voucher sulle famiglie a basso reddito: bonus fino a 500 euro, sotto forma di sconto sugli abbonamenti internet e sui costi di attivazione (se previsti) e per acquisto di pc o tablet da parte di privati.

La nuova misura, per adesso, è destinata ai soli privati con ISEE inferiore a 20.000 euro, che può essere autocertificato mediante autodichiarazione.

DI SEGUITO I REQUISITI ED I PASSAGGI DA SEGUIRE per la richiesta del bonus:

CHI PUÒ RICHIEDERE IL VOUCHER DI 500 EURO

La misura è destinata ai soli privati, non quindi alle imprese, che abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro.

ATTIVABILE SOLO SE PRIVI DI UN CONTRATTO INTERNET

Non lo potrà richiedere chi già dispone in casa di una connessione internet, a meno che abbia una velocità inferiore a 30 MBps.

Non sarà nemmeno possibile attivare un nuovo contratto a nome di una persona diversa del proprio nucleo familiare.

CHI SONO GLI OPERATORI ACCREDITATI:

Sul sito www.infratelitalia.it e www.bandaultralarga.italia.it è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori convenzionati ed abilitati ad attivare il voucher.

COME RICHIEDERE IL VOUCHER

E’ sufficiente richiederlo ad un operatore telefonico iscritto al portale di Infratel Italia, recandosi direttamente presso il relativo punto vendita.

CHE DOCUMENTAZIONE BISOGNA PRESENTARE

Bisognerà consegnare all’operatore la domanda di ammissione al contributo, qui scaricabile, unitamente a:

Copia documento d’identità

Copia codice fiscale

ACQUISTI AMMESSI CON IL BONUS:

Il bonus potrà essere utilizzato per l’attivazione di nuovi abbonamenti internet, di almeno 12 mesi, per la rete fissa e l’acquisto di computer o tablet. Questi ultimi dovranno necessariamente acquistati unitamente all’abbonamento internet.

attenzione: la fornitura di pc e tablet è sempre associata ad un abbonamento per il servizio internet.

CIFRA MASSIMA PER INTERNET E PC/TABLET:

Si potrà ottenere uno sconto:

tra i 200 e i 400 euro sull’abbonamento internet;

tra i 100 e i 300 euro sull’acquisto di pc o tablet

POSSIBILE CAMBIARE OPERATORE SENZA COSTI DI RECESSO A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario potrà comunque cambiare operatore nell’arco dei 12 mesi, utilizzando il residuo del contributo per la sottoscrizione di un nuovo contratto, per la fornitura di servizio di connettività sempre superiore a 30 Mbps.

PROPRIETA’ DEL PC/TABLET TRASCORSI I 12 MESI:

La piena proprietà dell’eventuale computer o tablet verrà acquisita trascorsi 12 mesi dall’acquisto del servizio

LIMITAZIONI TERRITORIALI PER EMILIA, FRIULI, LAZIO, LIGURIA E TOSCANA

Questa regioni hanno richiesto di delimitare le zone in cui sarà possibile usufruire del contributo .

Si potrà beneficiarie solo se residenti in alcuni Comuni.

Al seguente link, i Comuni interessati per le regioni elencate https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti

FONTI:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/01/20A05280/sg

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato