Al via le candidature per il Premio UNHCR 2024: riconoscimento alle imprese che promuovono l’integrazione dei rifugiati nel mondo del lavoro

Roma, 24 ottobre 2024 – Sei un’azienda che ha assunto persone rifugiate o ne ha favorito l’inserimento lavorativo attraverso programmi di tirocinio o formazione? Sei una realtà impegnata a vario titolo nel mercato del lavoro che ha favorito la presentazione di almeno una domanda per il premio Welcome da parte di un’azienda?

Candidati per il premio Welcome dell’UNHCR!

Il progetto Welcome. Working for refugee integration premia con un logo le imprese che si sono distinte per aver favorito l’integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro e le realtà che le hanno sostenute. Partecipare a Welcome vuol dire entrare a far parte di un grande network per creare società sempre più inclusive e favorire opportunità per le persone rifugiate, perchè possano valorizzare i propri talenti e le proprie competenze.

Il progetto è realizzato da UNHCR, l’Agenzia delle Nazione Unite per i Rifugiati, in collaborazione con Fondazione Adecco ed è sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Confindustria, da Confimprese, dal UN Global Compact Network Italia e dall’AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale.

Qui puoi leggere bando e regolamento, presentare la tua candidatura o trovare altre info.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti