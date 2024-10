Protocollo Italia-Albania: Meloni determinata a proseguire nonostante gli ostacoli

Roma, 24 ottobre 2024 – In occasione dell’80° anniversario del quotidiano Il Tempo, celebrato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso una forte determinazione nel proseguire con il protocollo Italia-Albania, nonostante gli ostacoli incontrati. Intervistata dal direttore del giornale Tommaso Cerno, Meloni ha sottolineato come il progetto, che mira a gestire i flussi migratori nel rispetto delle normative italiane ed europee, non sarà abbandonato, nonostante le critiche mosse da parte dell’opposizione e di alcuni settori della politica.

La premier ha affrontato la recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha bocciato il trattenimento dei migranti nel centro situato in Albania, definendola “irragionevole”. Secondo Meloni, tale decisione non si basa esclusivamente sulla questione albanese, ma riguarda una problematica più ampia legata a tutti gli immigrati illegali provenienti da specifici Paesi. “I giudici si rifanno a una sentenza della Corte europea”, ha dichiarato Meloni, “ma le non convalide dei trattenimenti degli irregolari sono cominciate molto prima”. La premier ha così sostenuto che la sentenza rifletta una visione ideologica differente da quella del suo governo, facendo emergere uno scontro di approcci tra la magistratura e l’esecutivo.

Non sono mancate le stoccate verso le opposizioni, che avevano sollevato accuse di danno erariale in merito al protocollo Italia-Albania. Meloni ha replicato con durezza, ironizzando sulle critiche provenienti da coloro che in passato hanno sostenuto misure come il superbonus e l’acquisto dei banchi a rotelle, misure ampiamente discusse durante il periodo della pandemia.

In conclusione, Giorgia Meloni ha ribadito la sua determinazione a portare avanti il progetto con l’Albania, ritenendo che il modello individuato per la gestione dell’immigrazione rappresenti una soluzione efficace e che non intenda permettere che venga smontato da coloro che sono in disaccordo.