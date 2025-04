Migranti, Fidanza: “Grazie a Meloni Ue unita per fermare le partenze”

in

Roma, 1 aprile 2025 – “Grazie a Meloni, l’Ue è unita contro le partenze dei migranti“. Questo è il messaggio centrale lanciato da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, durante il convegno organizzato dal gruppo ECR intitolato “Fermare la tratta: cooperazione trans-frontaliera e controllo delle frontiere esterne”.

Fidanza ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa del governo italiano guidato da Giorgia Meloni, sottolineando come proprio grazie alla sua leadership ci sia ora una concreta collaborazione tra Italia, Francia, Germania e Svezia per fermare le partenze dei migranti e i successivi movimenti secondari. “Farsi la guerra tra Paesi non è certamente la soluzione”, ha affermato il rappresentante europeo, ribadendo la necessità di un approccio condiviso e coordinato.

Il capodelegazione di Fratelli d’Italia ha inoltre auspicato che la Commissione europea definisca quanto prima una lista comune di Paesi sicuri. Secondo Fidanza, tale misura rappresenterebbe un passo decisivo per garantire un quadro legislativo chiaro e uniforme in tutta Europa. Ciò permetterebbe di limitare le “iniziative temerarie di certa magistratura” e faciliterebbe concretamente i rimpatri di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale.

“Solo attraverso una politica europea coesa e responsabile – ha concluso Fidanza – potremo affrontare seriamente e in modo efficace il fenomeno migratorio, garantendo sicurezza e solidarietà tra tutti gli Stati membri dell’Unione”.