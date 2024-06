Analisi del fenomeno migratorio a Trieste: il dossier del consiglio territoriale per l’immigrazione

Roma, 25 giugno 2024 – Il consiglio territoriale per l’immigrazione (Cti) «assume un rilievo strategico nella governance territoriale delle tematiche inerenti la presenza di immigrati sul territorio provinciale», promuovendo «momenti di confronto e concertazione per l’individuazione di soluzioni condivise tra gli stakeholder territoriali in funzione dei bisogni e delle necessità emergenti». Così il prefetto di Trieste Pietro Signoriello ha illustrato funzione e compiti dell’organismo durante la riunione di insediamento del Cti del capoluogo, presieduta ieri in prefettura.

Composto da rappresentanti di oltre 35 amministrazioni ed enti coinvolti sotto i diversi aspetti nella gestione del fenomeno migratorio in provincia, il consiglio ha realizzato un dossier statistico che fornisce dati e analisi sulla situazione, con riferimento – tra gli altri aspetti – a composizione demografica delle comunità straniere presenti sul territorio, permessi di soggiorno, accoglienza dei richiedenti asilo, cittadinanza, lavoro, e situazione dei minori stranieri non accompagnati.

Per quanto riguarda la capacità di gestione del fenomeno, durante la riunione sono state anche illustrate le attività del progetto T.E.C.A: Trieste terra di confine e di accoglienza, finanziato dall’Unione europea con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami) 2021-2027. In linea con il piano territoriale degli interventi, il progetto mira a rafforzare il ruolo strategico della prefettura di Trieste e, in particolare, del consiglio territoriale per l’immigrazione nei processi di governance territoriale e nell’ampliamento della rete degli soggetti coinvolti, puntando a potenziare l’attività amministrativo-gestionale e i servizi ai migranti.

All’ordine del giorno anche il tema del rimpatrio volontario assistito, con la presentazione del progetto “RI.VOL.ARE IN RE.TE”. Partito a gennaio scorso per la durata di 3 anni, ha lo scopo di promuovere l’accesso al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione (Rva&R) di cittadini di Paesi Terzi presenti in Italia. Il progetto, gestito dal coordinamento dell’OIM per il Mediterraneo, si avvale anche del numero verde 800 004 006.

Dossier statistico-Consiglio territoriale per l’immigrazione di Trieste