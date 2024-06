La Guardia di Finanza scopre 59.539 lavoratori in nero o irregolari

Roma, 25 giugno 2024 – Nel corso di una conferenza stampa organizzata in occasione del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, è stato presentato il bilancio operativo delle attività ispettive e di contrasto ai crimini economici svolte dall’1 gennaio 2023 al 31 maggio 2024.

Le operazioni condotte dalle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare 8.743 evasori totali. Questi soggetti, operanti sia nel settore dell’impresa che del lavoro autonomo, risultavano completamente sconosciuti al fisco italiano. Un numero significativo di tali evasori era attivo nel commercio elettronico, sfruttando le piattaforme online per eludere la normativa fiscale vigente.

Il bilancio delle attività ispettive non si ferma qui. Sono stati scoperti ben 59.539 lavoratori in nero o irregolari, una cifra che sottolinea la vastità del fenomeno del lavoro sommerso in Italia.

La Guardia di Finanza ha inoltre portato alla luce oltre mille casi di evasione fiscale internazionale. Questi casi sono stati principalmente legati a stabili organizzazioni occulte, manipolazioni dei prezzi di trasferimento, residenze fiscali fittizie e alla illecita detenzione di capitali all’estero. Questi fenomeni evidenziano come l’evasione fiscale non conosca confini e come sia necessario un impegno costante e coordinato a livello internazionale per contrastarla efficacemente.

Il dispositivo aeronavale della Guardia di Finanza ha anche svolto un ruolo cruciale nel controllo delle frontiere marittime. Da gennaio 2023 a oggi, sono stati arrestati complessivamente 187 scafisti, un risultato che dimostra l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare l’immigrazione clandestina. Parallelamente, le operazioni di salvataggio in mare hanno permesso di soccorrere 95.125 migranti, sottolineando l’importanza dell’aspetto umanitario delle operazioni condotte.

In sintesi, il bilancio operativo della Guardia di Finanza dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio 2024 mette in luce un’attività intensa e multiforme, volta a contrastare l’evasione fiscale e i crimini economici, nonché a garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana nel contesto dell’immigrazione via mare. Questi risultati confermano il ruolo essenziale della Guardia di Finanza nella tutela della legalità e della sicurezza economica del Paese.