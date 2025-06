Aperte le iscrizioni alla 13ª edizione di TIRAFUORILALINGUA: un festival per celebrare le lingue e la creatività

Fino al 31 ottobre 2025 sarà possibile candidare la propria opera per partecipare alla nuova edizione del concorso/festival dedicato alla pluralità linguistica e culturale. In palio premi in denaro e un evento finale a Nembro.

Roma, 18 giugno 2025 – Torna anche quest’anno TIRAFUORILALINGUA, il concorso/festival che da tredici edizioni dà voce alla diversità linguistica attraverso l’arte e la creatività. Promosso con l’intento di valorizzare la lingua madre, le lingue locali e le culture d’origine – italiane e non – l’evento invita artisti, studenti e appassionati di ogni età a raccontare il proprio rapporto con le parole, la memoria e l’identità culturale.

Il bando per l’edizione 2025 è ufficialmente aperto e accoglie opere di qualsiasi genere artistico: poesia, narrativa, musica, fotografia, performance teatrali, cortometraggi, installazioni, prodotti multimediali e ogni altra forma espressiva capace di trasmettere il valore della lingua come strumento di espressione, appartenenza e dialogo.

Premi e scadenze

Due le categorie previste:

Adulti, con un premio da 1.000 euro lordi per la miglior opera

Giovani e scuole, con un premio da 500 euro lordi

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 31 ottobre 2025, e la cerimonia di premiazione – che presenterà al pubblico le opere selezionate – si terrà indicativamente il 23 novembre 2025 a Nembro, in provincia di Bergamo.

Un festival per chi “tira fuori la lingua”

Il gioco di parole nel nome del concorso, “TIRAFUORILALINGUA”, allude all’atto liberatorio e spesso coraggioso di parlare, raccontarsi, esprimersi in una lingua – talvolta marginalizzata, dimenticata o trascurata – che porta con sé storia, emozioni e radici. È un invito a uscire dal silenzio, a difendere la pluralità e a celebrare le lingue come ponti, non come barriere.

Il concorso è aperto a singoli, gruppi e istituzioni scolastiche, e rappresenta un’occasione unica per riflettere – attraverso l’arte – sull’importanza della diversità linguistica, in un’epoca in cui uniformazione e globalizzazione rischiano di impoverire il patrimonio immateriale delle comunità.

Come partecipare

Per partecipare è necessario consultare il bando ufficiale, disponibile online, dove sono indicati tutti i dettagli tecnici per l’invio delle opere e i criteri di selezione. La partecipazione è gratuita.

Chi desidera dare voce alle proprie radici linguistiche, esplorare nuovi linguaggi artistici o semplicemente raccontare una storia che abbia al centro la parola – parlata, scritta, cantata o immaginata – ha ora un palco aperto: quello di TIRAFUORILALINGUA.