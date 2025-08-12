Araneo (M5S) in visita al Cpr del Potentino: “Serve rivedere le politiche migratorie”

Roma, 12 agosto 2025 – Visita a sorpresa al Centro per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) da parte della consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Alessia Araneo, e della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza, Carmen D’Anzi.

L’ispezione, avvenuta senza preavviso, ha permesso di monitorare le condizioni di vivibilità delle 80 persone migranti trattenute nella struttura.

Le due rappresentanti hanno denunciato come i Cpr siano “luoghi di prigionia senza colpe”, dove le persone soffrono una ingiusta condizione di detenzione. All’interno si registrano profonda sofferenza, tentativi di suicidio, proteste, autolesionismo e scontri con le forze dell’ordine, che affrontano quotidianamente questa situazione insieme al personale sanitario, agli operatori e alle operatrici.

Secondo Araneo e D’Anzi, è necessario avviare una revisione radicale delle politiche migratorie, basata su accoglienza, regolarizzazione e inclusione sociale.

“La definitiva chiusura dei Cpr e l’abolizione della detenzione amministrativa – hanno sottolineato – sono l’unica soluzione possibile”.