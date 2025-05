Arrestati due presunti scafisti giunti con la Ocean Viking ad Ancona

Roma, 23 maggio 2025 – Due cittadini egiziani di 22 e 23 anni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Ancona al termine di un’operazione condotta al porto dorico nella mattinata di ieri. I due sono accusati di essere presunti scafisti, sbarcati insieme a 276 migranti dalla nave ONG Ocean Viking, giunta in porto dopo aver effettuato un salvataggio in mare.

Durante le indagini, i due uomini sono stati trovati in possesso di strumentazione per la navigazione in alto mare, un telefono satellitare e diversi dispositivi mobili completi di schede SIM, elementi che hanno rafforzato i sospetti a loro carico. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, sono stati condotti nel carcere di Montacuto, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dorici, i migranti avevano pagato ingenti somme di denaro per garantirsi il viaggio verso l’Italia, affidandosi a organizzazioni operanti in Libia, da dove sono partiti. Prima della traversata, sono stati stipati per giorni in “Safe House” vicino alla costa libica, per poi essere trasportati via terra fino alle spiagge di partenza. Da lì, sono saliti su imbarcazioni condotte da uomini armati e travisati, che li hanno portati in mare aperto. Successivamente, sono stati trasferiti su altri natanti guidati da altri scafisti, proseguendo così il viaggio per circa 40 ore, fino al soccorso da parte della Ocean Viking.

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti in un palazzetto adibito alle operazioni di identificazione, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito il fotosegnalamento, la registrazione delle domande di protezione internazionale e la sistemazione dei minori. Le operazioni sono durate oltre dieci ore.

Non tutte le richieste di asilo sono state accolte: il Questore Cesare Capocasa ha emesso sei ordini di espulsione immediata dal Territorio Nazionale.

I migranti provengono da numerosi Paesi, tra cui:

Eritrea (152)

Etiopia (45)

Pakistan (39)

Egitto (27)

Bangladesh (7)

Guinea Conakry (2)

Marocco, Palestina, Somalia e Nord Sudan (1 ciascuno)

Il salvataggio è avvenuto in mare aperto il 17 maggio, mentre la partenza dalla Libia risale al 15 maggio.

Tra i profughi erano presenti 95 minori, di cui:

3 bambini con meno di un anno

6 tra uno e quattro anni

2 tra cinque e tredici anni

84 adolescenti tra i 14 e i 17 anni

Inoltre, tra i soccorsi, è stata registrata anche la presenza di una donna in gravidanza .

