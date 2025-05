Decreto Flussi 2025: redistribuite 22.968 quote per lavoro subordinato e stagionale

Roma, 22 maggio 2025 – Con la nota direttoriale del 19 maggio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto a una nuova ripartizione delle quote del decreto flussi 2025, allo scopo di rispondere più efficacemente alle esigenze territoriali del mercato del lavoro. La decisione è stata presa trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dei click day, in linea con i meccanismi previsti per la gestione flessibile dei flussi migratori.

In particolare, sono state attribuite ulteriori 22.968 quote per ingressi di lavoratori stranieri con contratti di lavoro subordinato, sia stagionale che non stagionale. Le nuove assegnazioni si inseriscono nel rispetto del limite massimo complessivo indicato all’articolo 5 del D.P.C.M. del 27 settembre 2023.

La redistribuzione è avvenuta a livello provinciale, con l’obiettivo di tenere conto delle effettive necessità occupazionali nei diversi territori. Per rendere possibile questa operazione, il Ministero ha utilizzato parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne, come previsto dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

La misura riflette l’intento di rendere più dinamico il sistema di attribuzione delle quote, garantendo flessibilità e coerenza con la domanda di manodopera in continua evoluzione nel panorama economico italiano.

Leggi la Nota direttoriale n. 2500 del 19 maggio 2025