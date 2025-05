Giovani arrestati in Germania per complotto terroristico contro migranti e oppositori politici

in

Cinque giovani sono stati arrestati in Germania su mandato della Procura federale, con l’accusa di aver pianificato attentati contro richiedenti asilo e oppositori politici. Secondo le autorità, i fermati facevano parte di un gruppo che si definisce “ultima ondata della difesa”, considerato una organizzazione terroristica.

L’obiettivo dichiarato della cellula sarebbe stato il crollo del sistema democratico tedesco, attraverso azioni violente contro specifici bersagli sociali e politici. La polizia ha effettuato perquisizioni in diversi edifici situati in più Laender, nell’ambito di un’operazione coordinata per smantellare la rete sovversiva.

Le indagini, ancora in corso, puntano a chiarire la portata del progetto e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. La notizia riaccende l’attenzione sul rischio di radicalizzazione giovanile e sulle minacce interne alla democrazia tedesca.