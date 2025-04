Arrivata a Ravenna la nave di Emergency con 82 migranti soccorsi nel Mediterraneo

Roma, 22 aprile 2025 – È attraccata questa mattina al porto di Ravenna la Life Support, nave umanitaria della ONG Emergency, con a bordo 82 persone soccorse nel Mediterraneo centrale lo scorso 17 aprile, in area SAR (Search and Rescue) di competenza libica.

I naufraghi, partiti intorno alle 2 di notte dalla città costiera di Zawiya, in Libia, sono stati recuperati in mare cinque giorni fa. A bordo dell’imbarcazione soccorsa si trovavano uomini, donne e molti minori: 11 le donne, tra cui una in stato di gravidanza al sesto mese, e ben 27 i minori, tra cui due ragazze non accompagnate, una bambina accompagnata, 23 ragazzi minori non accompagnati e un bambino accompagnato.

Le persone tratte in salvo provengono da diversi Paesi dell’Africa sub-sahariana: Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria e Togo. La destinazione di Ravenna è stata assegnata dalle autorità italiane come porto sicuro di sbarco, in base al nuovo sistema di gestione degli approdi.

Lo sbarco è avvenuto in un clima di controllo e assistenza, con la presenza delle autorità locali, personale sanitario, mediatori culturali e volontari delle associazioni umanitarie. I migranti saranno ora sottoposti a controlli medici, compresa la verifica dello stato di salute della donna incinta, e verranno avviate le procedure di identificazione e accoglienza previste dalla normativa vigente.

La missione di soccorso si inserisce nel quadro delle operazioni umanitarie svolte da Emergency con la Life Support, nave attiva dal 2022 e impegnata nel salvataggio di vite nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo.