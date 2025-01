Arrivato il Pattugliatore Cassiopea a Shengjin con 49 migranti salvati

Roma, 28 gennaio 2025 – Il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare Italiana è approdato questa mattina alle 07:30 nel porto di Shengjin, in Albania, trasportando 49 migranti salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa.

I migranti a bordo, provenienti da diverse nazioni – principalmente dal Bangladesh, ma anche da Egitto, Costa d’Avorio e Gambia – saranno sottoposti alle procedure di identificazione previste per coloro che provengono da Paesi considerati sicuri e che non hanno presentato documenti di identità.

La prima tappa sarà un hotspot temporaneo allestito nel porto, dove si procederà con lo screening sanitario. In caso di vulnerabilità accertata, è previsto il trasferimento in Italia, come accaduto in alcuni casi durante i precedenti arrivi in ottobre e novembre. Dopo aver ricevuto cibo e vestiti, i migranti saranno identificati – un processo che in passato si è rivelato piuttosto lungo.

La destinazione finale sarà il campo di Gjader, situato nell’entroterra albanese, dove i richiedenti asilo attenderanno l’esito delle loro domande. Chi otterrà una risposta negativa verrà trasferito nel Cpr del campo, che include anche una struttura detentiva per eventuali reati commessi.