Sardegna, riapertura termini Avviso Pubblico Progetto Slow Fashion per migranti: domande entro il 20 febbraio 2025

Roma, 28 gennaio 2025 – Sono stati riaperti i termini per l’Avviso Pubblico relativo al Progetto di Slow fashion STRACCUBARATTU, progetto di slow fashion dell’ ATI Cooperativa Sociale Il Sicomoro (capofila) e dei partner Lariso Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Matrioska, Desacrè Cooperativa Sociale Onlus, finanziato dalla Regione Sardegna tramite l’Avviso Pubblico “Progetti per il rafforzamento e la valorizzazione dei giovani con background migratorio” nell’ambito del Programma Annuale Immigrazione 2024.

Si tratta di un percorso di inclusione socio-lavorativa articolato in azioni di accompagnamento e facilitazione alla conoscenza del mercato del lavoro ed un’esperienza professionalizzante nel settore sartoriale.

Il percorso è rivolto ad un massimo di 12 migranti (minori non accompagnati e giovani adulti con età inferiore ai 24 anni) residenti/domiciliati nel territorio campidanese e barbaricino, con interesse al settore sartoriale individuato come ambito lavorativo futuro.

Di seguito le azioni previste dall’Avviso:

– Orientamento e bilancio di competenze (8 ore);

– Percorso formativo con certificazione competenze sull’Assemblaggio dei pretagliati mediante cucitura– ADA /UC n°523 afferente al profilo di “Addetto al confezionamento in serie dell’abbigliamento” cod. 10005) per complessive 100 ore (aula-laboratorio) e ulteriori 40 ore per lo sviluppo del tirocinio in aziende e sartorie convenzionate del territorio. A conclusione del percorso formativo i beneficiari che avranno frequentato con successo almeno il 90% delle ore previste e del tirocinio, saranno ammessi agli esami finali per la certificazione;

– Percorso di formazione di base e specifica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore).

Obiettivo dell’azione formativa è la promozione del consumo responsabile, del riuso e del riciclo creativo. Le attività si terranno a Nuoro presso i locali del CESP di Prato Sardo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione compilate su apposita modulistica dovranno essere consegnate entro il 20/02/2025 presso la sede della Cooperativa Il Sicomoro (residenti nella provincia di Cagliari) e presso la sede della Cooperativa Lariso (residenti nella provincia di Nuoro) o inviate via mail all’indirizzo progettostraccubarattu@gmail.com

È previsto un colloquio motivazionale /attitudinale e valutazione esperienze pregresse.

Alla conclusione dei termini, verrà stilata una graduatoria degli IDONEI alla frequenza. La Graduatoria sarà pubblicata nel sito internet della Cooperativa Il Sicomoro e della Lariso Cooperativa sociale onlus e presso i locali delle due Cooperative.

Al fine di favorire la partecipazione è riconosciuta all’allievo una indennità di frequenza e una indennità di viaggio.

