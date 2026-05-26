Asilo e accordo Ue-Turchia, la Cedu respinge il ricorso di un cittadino siriano contro la Grecia

Roma, 26 maggio 2026 – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato da un cittadino siriano contro la Grecia, stabilendo che le autorità di Atene avevano esaminato correttamente la sua domanda di asilo nel quadro dell’accordo Ue-Turchia del 2016 sui migranti. Secondo i giudici di Strasburgo, la procedura seguita dalle autorità greche ha rispettato gli standard previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda riguarda una domanda di protezione internazionale presentata nel 2016, in uno dei momenti più delicati della crisi migratoria nel Mediterraneo orientale. Il richiedente, cittadino siriano, contestava il modo in cui la Grecia aveva valutato il suo caso, sostenendo che non fossero stati presi adeguatamente in considerazione i rischi a cui sarebbe potuto andare incontro in caso di rinvio in Turchia.

La Cedu, però, è arrivata a una conclusione diversa. Nella sentenza, la Corte ha rilevato che le autorità greche avevano condotto un esame approfondito della domanda di asilo, valutando sia la situazione generale in Turchia sia gli elementi specifici indicati dal ricorrente. Per i giudici, dunque, non vi è stata una violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il punto centrale della decisione riguarda il modo in cui la Grecia ha applicato l’accordo tra Unione europea e Turchia, siglato nel marzo 2016 con l’obiettivo di ridurre gli arrivi irregolari sulle isole greche. In base a quell’intesa, la Turchia veniva considerata un Paese verso il quale potevano essere rinviati alcuni migranti arrivati irregolarmente in Grecia, purché fossero garantite condizioni compatibili con il diritto internazionale e con il principio di non respingimento.

Secondo la Corte, le autorità greche non si sono limitate ad accettare in modo automatico le rassicurazioni fornite da Ankara. Al contrario, le hanno valutate insieme ad altri elementi, tra cui dati statistici, relazioni, documenti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e materiali del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esiliati. Questo insieme di fonti, secondo Strasburgo, ha permesso un esame sufficientemente completo del caso individuale.

La decisione è importante perché tocca uno dei nodi più controversi della politica migratoria europea: la possibilità di considerare un Paese terzo come “sicuro” per i richiedenti asilo. L’accordo Ue-Turchia è stato fin dall’inizio al centro di critiche da parte di organizzazioni umanitarie e giuristi, soprattutto per il rischio che le domande di protezione venissero trattate in modo troppo rapido o basate su presunzioni generali, senza un reale esame individuale.

La Cedu, in questo caso, non ha bocciato il meccanismo in sé, ma ha valutato la procedura concreta seguita dalla Grecia. Il messaggio della sentenza è quindi preciso: il rinvio verso un Paese terzo può essere esaminato alla luce degli obblighi della Convenzione, ma ciò che conta è che ogni domanda venga valutata in modo individuale, documentato e fondato su fonti oggettive.

La pronuncia arriva in una fase in cui l’Europa sta ancora discutendo come rafforzare le politiche di rimpatrio, gestione delle frontiere e cooperazione con Paesi terzi. Proprio per questo, la sentenza potrebbe avere un peso nel dibattito sui nuovi strumenti europei in materia di asilo e migrazione, confermando che il controllo delle frontiere non può prescindere dalla verifica effettiva dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.

In sostanza, Strasburgo ha dato ragione alla Grecia in questo specifico caso, ma ha ribadito indirettamente un principio essenziale: nelle procedure di asilo non bastano automatismi politici o accordi generali tra Stati. Serve sempre una valutazione concreta della situazione personale del richiedente e dei rischi che potrebbe affrontare in caso di trasferimento.