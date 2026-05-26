ATM assume nuove persone per Milano!

L’ATM Job Week è un’occasione unica per un colloquio in presenza con il team recruiting e il personale operativo ATM.

Dal 10 al 13 Giugno, presso lo spazio Factory Eleven in via Padova,11, quattro giorni di colloqui per entrare nel team che ogni giorno fa muovere Milano: conducenti, manutentori, personale front line e supporto al cliente, ingegneri, IT e staff nelle funzioni HR, finanza, legale e comunicazioni.

Sarà possibile scoprire patenti gratuite, welfare aziendale, convenzioni e contributo casa.

È necessario solamente scegliere il giorno e l’orario, registrarsi e prenotare il colloquio per la propria area di interesse.

Tutte le informazioni sono disponibili qui: jobweek26.atm.it