Aumento record di rilasci di permesso di soggiorno nel 2022: +85,9%, quasi 500 mila

Roma, 19 ottobre 2023 – L’Italia ha registrato un aumento record di permessi di soggiorno rilasciati nel 2022, con un totale di 449.118 documenti emessi. Questo dato segna una significativa crescita dell’85,9% rispetto all’anno precedente, rappresentando un livello di rilascio di permessi di soggiorno che non si vedeva da oltre un decennio.

Ciò che ha maggiormente influito su questo incremento sono stati i permessi per protezione temporanea concessi ai cittadini ucraini in seguito alla guerra nel loro paese d’origine. Dei 148.000 permessi, i minori rappresentano il 36,8% e le donne il 71,7%. Questi numeri riflettono l’impatto drammatico del conflitto in Ucraina e la necessità di fornire rifugio e assistenza a coloro che sono stati colpiti direttamente da questa crisi.

L’aumento dei rilasci rappresenta una risposta umanitaria significativa da parte dell’Italia, che ha aperto le sue porte a coloro che cercano sicurezza e protezione. Ciò dimostra anche l’importanza di una politica migratoria basata sulla solidarietà e la comprensione delle sfide che molte persone affrontano nei loro paesi d’origine. La crescita nel rilascio dei permessi di soggiorno, inoltre, testimonia l’impegno del paese nel garantire una vita migliore a coloro che cercano rifugio in Italia. E offre un esempio di come la solidarietà e la comprensione possano guidare le politiche di accoglienza e integrazione.

