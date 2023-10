Migranti, sbarcata a Bari la Humanity 1 con 88 persone: 16 sono minori

Roma, 19 ottobre 2023 – La nave ‘Humanity 1’ e gli 88 migranti salvati è finalmente arrivata nel porto di Bari. A bordo, tra i profughi, ci sono anche 16 minorenni. I migranti provengono principalmente dalla Siria, ma vi sono anche persone originarie dall’Egitto, dall’Eritrea, dal Sudan e dal Camerun.

Migranti, arrivata a Bari la Humanity 1

La nave ‘Humanity 1’, operata dall’organizzazione non governativa Sos Humanity e sovvenzionata dal ministero degli Esteri tedesco, ha svolto un ruolo fondamentale nel soccorrere 90 profughi in tre diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Tuttavia, due giorni fa, a causa di un’emergenza medica, ha dovuto sbarcare due persone a Siracusa per ricevere cure mediche appropriate.

L’arrivo di questi migranti a Bari mette in luce la costante sfida umanitaria che coinvolge le persone che cercano rifugio e un futuro migliore attraverso pericolosi viaggi attraverso il mare. La provenienza diversificata di questi individui sottolinea l’ampia portata di questa crisi e la necessità di fornire risposte umanitarie coordinate e sostenibili.

