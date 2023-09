Aumento significativo nel 2023 degli stranieri in Italia nel sistema di accoglienza: una sfida in crescita

in

Roma, 1 settembre 2023 .L’Italia sta attualmente fronteggiando una crescente sfida nell’accoglienza di stranieri nel suo territorio. Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il numero di stranieri ospitati nel sistema di accoglienza nel paese è aumentato in modo significativo nell’arco di un solo anno, passando da 98.740 a ben 136.632. Questo rappresenta un incremento del 38% e mette in luce la necessità di affrontare in modo efficace e sostenibile la gestione delle migrazioni.

La regione Lombardia è quella che ospita il maggior numero di stranieri, con 17.430 persone accolte nei vari centri di accoglienza. Subito dopo seguono l’Emilia Romagna (12.898), il Piemonte (12.062), il Lazio (11.672), la Sicilia (11.263) e la Campania (10.386). Questi numeri sottolineano la distribuzione geografica delle persone in cerca di accoglienza, evidenziando come la situazione sia diffusa in tutto il paese.

La maggior parte degli stranieri è ospitata nei centri di accoglienza, con un totale di 99.849 persone. Altri 34.761 sono sistemati attraverso il sistema Sai attivato con i Comuni, mentre 2.022 si trovano negli hotspot. Questo variegato sistema di accoglienza riflette la complessità della situazione e la necessità di adottare approcci diversificati per soddisfare le esigenze delle persone in arrivo.

Nei primi 8 mesi dell’anno, secondo i dati del Viminale, sono sbarcati in Italia ben 114.525 migranti, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando furono 58.251. Il mese di agosto è stato quello che ha registrato il maggior numero di arrivi via mare, con 25.588 persone, seguito da luglio con 23.628 arrivi. Questi numeri dimostrano una pressione costante sulla capacità di accoglienza del paese.

Le principali nazionalità tra gli stranieri che cercano rifugio in Italia sono guineane (13.052), ivoriane (12.763), tunisine (9.283) ed egiziane (8.058). Inoltre, vi sono anche 10.727 minori non accompagnati, il che solleva ulteriori preoccupazioni sulla loro tutela e il loro futuro.