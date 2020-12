Autocertificazione di Natale, cosa scrivere quando si fa visita a qualcuno

Roma, 24 dicembre 2020 – Da oggi l’Italia è entrata in zona rossa. Almeno per quanto riguarda i giorni festivi e i prefestivi: gli altri giorni, invece, sarà zona arancione. In ogni caso, se si decide di andare a fare una visita ad amici o parenti durante le feste di Natale, sarà necessario munirsi di autocertificazione. Rispetto a quella che ci siamo abituati a utilizzare durante il lockdown, infatti, in questa potremo inserire tra le motivazioni anche le visite. Vediamo, precisamente, cosa bisogna scrivere in questi casi.

Autocertificazione di Natale, cosa scrivere

Come spiegato nei giorni scorsi, dal oggi fino al 6 gennaio è possibile andare a fare visita ad amici e parenti. Le regole, tuttavia, impongono di potersi muovere in massimo due persone, una sola volta al giorno, senza considerare i figli minori di 14 anni a carico, le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Ovviamente, è concesso spostarsi solamente tra le 5 del mattino e le 22, ed è necessario che l’abitazione da raggiungere sia nella stessa Regione in cui ci troviamo. Questo significa che, nonostante le zone rosse e arancioni, ci si può spostare anche per Comuni diversi. In questo caso, quindi, cosa bisogna scrivere nell’autocertificazione di Natale?

Prima di tutto, non è necessario dichiarare, per motivi di privacy, il nome della persona a cui si sta facendo la visita. Quello che ci verrà richiesto di inserire nell’autocertificazione di Natale, però, è di indicare la via di destinazione dello spostamento.

Cosa richiede l’autocertificazione

Una volta che ci troviamo a compilare l’autocertificazione di Natale, come prima cosa dobbiamo inserire le informazioni personali come nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, documento d’identità e cellulare. Dopodiché, sarà il momento di specificare il motivo dello spostamento. Nel documento, quindi, bisognerà selezionare la casella a fianco della seguente dicitura: “Altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio”. Nelle righe a disposizione, poi, bisognerà scrivere “visita ad amici”, oppure “visita a parenti”. Infine, quindi, l’autocertificazione di Natale ci chiederà di inserire l’indirizzo di partenza e quello di destinazione.

In ogni caso, lo ripetiamo, non è richiesto fornire il nome della persona che si sta andando a trovare. E’ obbligatorio, tuttavia, inserire l’indirizzo della destinazione. Se le forze dell’ordine dovessero esplicitamente chiederlo, sarà perciò sufficiente rispondere in modo generico “da un amico” o “da un parente”. In seguito saranno le autorità a verificare che l’indirizzo dichiarato corrisponda a verità.

