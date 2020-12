Residenti in Italia di rientro dal Regno Unito: l’ordinanza del 23 dicembre

Roma, 26 dicembre 2020 – Con Ordinanza 23 dicembre 2020, efficace fino al 6 gennaio 2021, sono stati ripristinati i voli dal Regno Unito verso l’Italia per il rientro delle persone che hanno residenza anagrafica in territorio italiano.

La residenza deve essere antecedente al 23 dicembre 2020 e indicata tramite autodichiarazione.

Inoltre, può fare rientro anche chi, pur non avendo residenza anagrafica in Italia, si trovi in condizioni di assoluta necessità (anche questa da autocertificare).

Devono però essere seguite le seguenti indicazioni:

presentare l’esito negativo di un test molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia;

effettuare altro test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;

se non possibile, effettuare un test entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso la ASL (azienda sanitaria locale) di riferimento;

rispettare 14 giorni di isolamento fiduciario, anche se non si presentano sintomi.

recarsi al luogo di abitazione con un mezzo privato;

comunicare al Dipartimento di Prevenzione della Asl competente il proprio ingresso in Italia.

In caso di dubbi sulla validità dei test effettuati nelle 72 ore precedenti l’ingresso in territorio italiano, è consigliato contattare la Asl di riferimento in Italia.

Di seguito, una lista messa a disposizione dall’Ambasciata d’Italia a Londra degli aeroporti dove è possibile eseguire il test antigentico o molecolare prima di rientrare in Italia:

Stansted https://www.stanstedairport.com/coronavirus/testing/

Gatwick https://www.gatwickairport.com/at-the-airport/passenger-services/covid-screening/

Heathrow https://www.heathrow.com/at-the-airport/fly-safe/covid-19-test

Luton https://www.london-luton.co.uk/testing

Collinson Group https://www.collinsongroup.com/en/medical-and-security-assistance/covid-19-testing/airport-testing/

Manchester https://www.manchesterairport.co.uk/coronavirus/testing/

Newcastle https://www.newcastleairport.com/covid-19-testing/

Edinburgh https://www.edinburghairport.com/flysafe/testing-at-the-airport

Si raccomanda in ogni caso di contattare la propria compagnia aerea per informazioni in merito al ripristino del traffico aereo.

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato