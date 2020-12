Bollettino covid oggi, 24 dicembre: continua a calare la pressione negli ospedali

Roma, 24 dicembre 2020 – Sono 2.009.317 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 24 dicembre 2020, i nuovi casi sono 18.040. Ieri, invece, erano 14.522. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 70.900, 505 solamente nelle ultime 24 ore. Sono aumentati i guariti o i dimessi: 22.718 oggi. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 1.344.785. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 593.632, 5.184 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 24 dicembre 2020

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 24 dicembre, sono stati effettuati 193.777 tamponi, 18.413 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività è salito di nuovo: ora è del 9,3%, un giorno fa era dell’8,3%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 9 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

Proprio a causa degli sbalzi del tasso di positività la situazione non riesce a migliorare. “Siamo in una fase di instabilità e transizione”, ha spiegato il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. L’indice Rt, infatti, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 24 dicembre, è salito da 0,86 a 0,9. Inoltre, sono stati superati i 2 milioni di casi totali dall’inizio della pandemia. “Sarà un Natale diverso, ma autentico. Ce la faremo”, ha dichiarato il Premier Giuseppe Conte in un post su Facebook.

Continua a calare la pressione negli ospedali

Anche oggi il Veneto è la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 24 dicembre 2020, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 3.837 nuovi casi. Lo seguono la Lombardia con +2.656, l’ Emilia-Romagna (+1.692), il Lazio (+1.519), la Puglia (+1.458), la Campania (+1.156) e il Piemonte (+1.057). Oggi nessuna regione riesce a segnalare zero vittime. Il maggior numero di morti è sempre in Veneto, che ne registra 112. Poi in ordine c’è l’Emilia Romagna con 76 decessi, la Lombardia con 67 e il Piemonte con 48.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 24 dicembre, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 24.070. Qui i posti letto occupati sono 476 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.589 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 35 in meno di ieri, tuttavia sono entrate 149 persone in TI. Il maggior numero di ingressi lo registra Il Veneto con +30, la Puglia (+26), la Sicilia (+16), la Lombardia (+14) e il Lazio (+14).

