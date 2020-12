Bollettino Covid oggi 11 dicembre, continua a calare il tasso di positività

Roma, 11 dicembre 2020 – Sono stati pubblicati poco fa i dati del bollettino di oggi, 11 dicembre 2020, sull’epidemia Covid in Italia forniti dal ministero della Salute. Viene segnalato un leggero aumento dei casi positivi, ma nonostante questo il tasso di positività cala ancora, e questa può essere considerata una buona notizia. Dall’inizio della pandemia, nel nostro Paese sono state contagiate dal Covid almeno 1.805.873 persone: i nuovi casi segnalati oggi sono 18.727, circa l’1% in più rispetto a ieri, quando si erano fermati a 16.699.

Bollettino Covid oggi, 11 dicembre 2020

Secondo il bollettino di oggi, 11 dicembre 2020, poi, gli attuali positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus in questo momento, sono 690.323, 6.204 in meno rispetto a un giorno fa. La flessione dipende dal fatto che i guariti, insieme ai decessi, sono in un numero maggiore rispetto ai nuovi casi registrati. Rispetto a ieri sono diminuiti anche i decessi: quelli odierni sono stati 761, mentre 24 ore fa 887. In totale, le vittime causate dal coronavirus in Italia, dall’inizio dell’epidemia, sono 63.387. Le persone guarite o dimesse, invece, sono in tutto 1.052.163, 24.169 solamente oggi.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati effettuati 190.416 tamponi, ben 18.830 in più di ieri quando ne erano stati fatti 171.586. Ora il tasso di positività è pari al 9,8%: questo significa che su 100 tamponi eseguiti, meno di 10 risultano positivi. Questo indice sta calando di giorno in giorno: ieri, infatti, era del 9,9%. In più, permette di capire come si sta muovendo l’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati.

La regione più colpita è il Veneto

E’ vero che i contagi rispetto a 24 ore fa sono aumentati, ma allo stesso modo anche i tamponi effettuati. Un dato positivo fornito dal bollettino di oggi, 11 dicembre, sulla pandemia covid, è che per il sesto giorno consecutivo sono sotto i 20mila: a novembre il picco più alto è stato intorno ai 40mila. Nonostante questo, l’incidenza rimane piuttosto alta, e impedisce il tracciamento. “Un rilassamento in questo momento potrebbe provocare un disastro. Natale e capodanno quest’anno non esistono”, ha dichiarato il presidente della Campania Vincenzo De Luca sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione.

Tra le regioni più colpite, si segnala il Veneto con un incremento di 3.883 casi. Seguono poi la Lombardia con 2.938 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, la Puglia (+1.813), il Piemonte (+1.553), la Campania (+1.340), il Lazio (+1.230) e infine l’Emilia Romagna, con 1.211 casi in più rispetto a ieri. Il maggior numero di morti, invece, si segnala in Lombardia (132), Veneto (108) e Piemonte (96).

Per quanto riguarda infine la pressione sul sistema sanitario, il bollettino di oggi, 11 dicembre 2020, sull’emergenza Covid in Italia, segnala una diminuzione di 526 posti letto occupati nei reparti coronavirus ordinari rispetto a ieri. In totale, al momento, i ricoverati sono 28.562. Coloro che sono costretti in terapia intensiva, invece, sono 3.265, 26 in meno rispetto a 24 ore fa. Sono entrate in rianimazione, poi, 208 persone.

