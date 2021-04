Bollettino covid oggi 2 aprile, Rezza: “La situazione è in leggero miglioramento”

Roma, 2 aprile 2021 – Sono 3.629.000 persone le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 aprile 2021, i nuovi casi sono 21.932. Ieri, invece, erano 23.649. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 110.328, 481 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 19.620. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 2.953.377. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 565.295, 1.816 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 2 aprile 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 aprile, sono stati effettuati 331.154 tamponi, 24.931 in meno di ieri. Inoltre, il tasso di positività è del 6,6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 6 risultano essere positivi. “Si sta verificando una lenta decrescita”, ha dichiarato durante la conferenza stampa il presidente dell’isa Silvio Brusaferro. “La situazione è in leggero miglioramento”, ha aggiunto poi Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. L’indice Rt nazionale, infatti, è sceso a 0,98.

La Lombardia risulta essere la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 aprile 2021, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 3.941 nuovi casi. Con oltre 2mila positivi, si segnalano anche la Campania con +2.057 e la Puglia con +2.044. Sopra i mille, poi, ci sono il Piemonte (+1.942), il Lazio (+1.918), l’Emilia Romagna (+1.830), la Toscana (+1.640), il Veneto (+1.567) e la Sicilia (+1.222). Tutte le altre regioni comunicano un incremento a due o tre cifre. Il maggior numero di morti lo segnala sempre la Lombardia, che ne registra 97. Poi in ordine ci sono Piemonte (+63), Campania (+57), Emilia Romagna (+56) e Lazio (+43). Soltanto il Molise non ha registrato lutti.

La pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 aprile, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 28.704. Qui i posti letto occupati sono 245 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 3.704 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 23 in più di ieri, e sono entrate 232 persone in TI. I cittadini vaccinati contro il covid, infine, a oggi sono più di 10,5 milioni. Di questi, oltre 3,3 milioni sono quelli che hanno già effettuato il richiamo. Lo dimostrano i dati del 22 marzo forniti dal Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia