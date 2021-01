Bollettino covid oggi, 26 gennaio: torna a calare la pressione sugli ospedali

Roma, 26 gennaio 2021 – Sono 2.485.956 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio 2021, i nuovi casi sono 10.593. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 86.422, 541 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 19.256. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 1.917.117. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 482.417, 9.213 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 26 gennaio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio, sono stati effettuati 257.034 tamponi, 113.918 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività continua a scendere: ora è del 4,1%. Ieri, invece, era circa del 6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, 4 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. Dal 15 gennaio questa percentuale è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti.

Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio 2021, poi, nelle ultime 24 ore la Lombardia è la Regione che segnala più casi: 1.230. Sopra i mille, poi, c’è il Lazio, con 1.039 nuovi casi. Tutte le latre regioni riescono a rimanere dentro alle tre cifre, anche se di poco. La Puglia, infatti, segnala 995 nuovi positivi, l’Emilia Romagna +993, la Campania +976 e la Sicilia +970. Soltanto la Valle D’Aosta riesce a registrare zero decessi per il secondo giorno consecutivo. Il maggior numero di morti lo segnala invece il Veneto, 93. Seguono Lombardia con +77, Emilia Romagna con +75 e il Lazio, con 43 decessi.

Ritorna a calare la pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 gennaio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 21.355. Qui i posti letto occupati sono 69 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.372 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 49 in meno di ieri, tuttavia sono entrate 162 persone in TI. I cittadini vaccinati contro il covid, infine, a oggi sono oltre 1,4 milioni. Di questi, 161.652 hanno ricevuto la seconda dose. Lo dimostrano i dati del 26 gennaio forniti dal Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

