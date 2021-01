Rifugiati & lavoro: a Milano una scuola d’informatica per imparare a programmare

Roma, 26 gennaio 2021 – Dopo l’esperienza torinese arriva a Milano Powercoders, l’accademia di programmazione informatica per rifugiati che, dal 2017 promuove l’inclusione e l’inserimento lavorativo.

Nel mese di febbraio, prenderà il via a Milano il secondo corso in Italia destinato ad una classe di 20 studenti rifugiati, in modalità remota grazie all’utilizzo della piattaforma digitale ideatre60, di Fondazione Italiana Accenture.

Un progetto, spiega una nota, reso possibile dal sostegno di Reale Foundation in partnership con Fondazione Italiana Accenture e Lenovo, in collaborazione con UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia, Le Wagon e il Comune di Milano.