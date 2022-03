Bollettino covid oggi, 30 marzo: sono 77.621 i nuovi casi e calano i ricoveri in terapia intensiva

Roma, 30 marzo 2022 – Sono almeno 14.567.990 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 marzo 2022, i nuovi casi sono 77.621. Ieri, invece, erano 99.457. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 159.224, 170 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 55.303. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 13.125.95. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 1.282.816, 15.938 in più rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 30 marzo 2022

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 30 marzo, sono stati effettuati 524.899 tamponi. Inoltre, il tasso di positività ora è del 14,8%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 14 sono risultati positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

A oggi, poi, sono state somministrate oltre 135,9 milioni di dosi di vaccino. Più di 49,3 milioni di cittadini, poi, hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre, sono state somministrate 38.778.598 terze dosi. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione regionale

Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 25 marzo, poi, oggi la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 9.479 casi. Seguono Lazio (+8.957), Campania (+8.469), Veneto (+7.874) e Puglia (+7.683).

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 9.871. Qui i posti letto occupati sono 131 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 6 in meno di ieri, per un totale di 481, con 50 nuovi ingressi.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia