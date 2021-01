Bollettino covid oggi, 4 gennaio 2020: per il secondo giorno non varia il tasso di positività

Roma, 4 gennaio 2021 – Sono almeno 2.166.244 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 4 gennaio 2021, i nuovi casi sono 10.800. Ieri, invece, erano 14.245. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 75.680, 348 solamente nelle ultime 24 ore. Sono aumentati poi i guariti o i dimessi: 16.206 oggi. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 1.520.106. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 570.458, 5.756 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 4 gennaio 2021

In confronto a ieri, quindi, si è abbassato il numero di contagi. Questo è dovuto anche al fatto che il lunedì si analizzano i dati della domenica, e il numero dei test realizzati è sempre minore degli altri giorni. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 4 gennaio, sono stati effettuati 77.993 tamponi, 24.981 in meno di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è del 13,8%, come un giorno fa, e questo è positivo. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 13 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

“Stiamo mitigando la malattia, riducendo la velocità di contagio, ma non riusciamo a controllarla”, ha sottolineato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano. “La situazione è ancora critica e decisamente instabile”, ha affermato invece il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. I cittadini vaccinati, poi, sono oltre 118 mila, per la precisione 118.713 secondo i dati del 4 gennaio.

Il Veneto rimane la Regione più colpita

Dal 5 dicembre il Veneto rimane la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 4 gennaio 2021, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 1.682 nuovi casi. La seguono l’Emilia Romagna con +1.600, la Sicilia con 1.391 nuovi positivi e il Lazio con +1.334. I numeri più bassi di nuovi contagi sono in Valle d’Aosta (+27), Bolzano (+37), Basilicata (+41) e Umbria (+54)

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 4 gennaio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 23.317. Qui i posti letto occupati sono 242 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.579 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 4 in meno di ieri, tuttavia però sono entrate 136 persone in TI. Il maggior numero di ingressi lo registrano la Lombardia con +22, il Veneto con +20. il Lazio con +15, la Sicilia con +13 e la Puglia con +12.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia