Bollettino covid oggi, 2 febbraio: nessuna Regione raggiunge i 1000 casi

Roma, 2 febbraio 2021 – Sono almeno 2.570.608 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 febbraio 2021, i nuovi casi sono 9.660. Ieri, invece, erano 7.925. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 89.344, 499 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 18.976. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 2.043.499. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 437.765, 9.824 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 2 febbraio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 febbraio, sono stati effettuati 244.429, 102.010 in meno di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è del 3,9%, molto inferiore rispetto a ieri che era del 5,6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 3 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

Dal 15 gennaio questa percentuale è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti a questa data e non è possibile fare confronti con lo storico. A oggi, poi, sono state vaccinate oltre 2 milioni persone. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

Nessuna Regione arriva a mille casi

Oggi la Regione più colpita risulta essere la Sicilia con un incremento di 984 casi. In generale, nessuna regione segnala un incremento di casi a quattro cifre. Come riporta il bollettino covid di oggi, 2 febbraio, infatti, le zone che hanno registrato più positivi sono la Campania (+919), la Lombardia (+912), L’Emilia Romagna (+879) e il Lazio (+842). Tutte le altre hanno un aumento a due numeri, eccetto la Valle d’Aosta che segna +4. Ad avere il più alto numero di tamponi regionali è il Veneto, oltre 39 mila, che ha permesso di individuare 621 contagiati. Per quanto riguarda le vittime, invece, il maggior numero lo segnala il Veneto: 76 decessi. Seguono poi Emilia Romagna con 72, Lombardia con 63 e Lazio con 52. Solo la Valle D’Aosta e la Basilicata comunicano zero decessi.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 2 febbraio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 20.317. Qui i posti letto occupati sono 57 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.214 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 38 in meno di ieri, e sono entrate 158 persone in TI.

