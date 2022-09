Bonino: “L’Ue può evitare le tragedie dei migranti”

Roma, 13 settembre 2022 – La tragedia dei migranti di ieri dice che “che l’Europa è indispensabile. Il blocco navale? un briciolo di umanità. La questione migrazione non si risolve con le battute, ma con una strategia europea e di lungo periodo”.

Questa la posizione di Emma Bonino, senatrice di +Europa, in una intervista a La Stampa.

Per Bonino “continueremo ad assistere a indicibili drammi come quest’ultimo finché non sarà possibile affrontare a livello europeo un fenomeno vecchio come l’umanità quale è quello delle migrazioni”.