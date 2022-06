Bonus 200 euro: per ottenerlo servirà una dichiarazione specifica

Roma, 31 maggio 2022 – Nella busta paga di luglio sarà presente anche il bonus 200 euro, quell’incentivo che i datori di lavoro dovranno anticipare ai propri dipendenti. Lo strumento è stato inditrodotto dal DL Aiuti per “aiutare le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti di inflazione”. Le modalità di accesso e di erogazione, però, cambiano in base alle categorie: vediamo quindi di fare chiarezza.

Bonus 200 euro, come richiederlo

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’erogazione del bonus 200 euro verrà erogato direttamente in busta paga, senza la necessità di presentare una specifica domanda. Lo stesso vale per i pensionati. Tuttavia, è necessario dichiarare al datore di lavoro che non si fa parte di altre categorie che riceveranno il contributo. Il modulo attualmente ancora non è disponibile, ma dopo la pubblicazione del DL Aiuti in Gazzetta Ufficiale arriveranno ulteriori dettagli.

Ricordiamo, inoltre, che per ottenere l’incentivo è necessario dimostrare un reddito annuo inferiore a 35.000 euro.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia