Bonus affitti 2021, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la nuova data di scadenza per presentare domanda

Roma, 6 settembre 2021 – L’Agenzia delle entrate ha comunicato la proroga della scadenza per presentare domanda e ottenere il bonus affitti 2021. Nato con lo scopo di ridurre il canone, permette ai proprietari degli immobili di ottenere il contributo a fondo perduto. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus affitti 2021, la proroga

L’Agenzia delle entrate, quindi, ha comunicato che i proprietari degli immobili a uso abitativo che hanno deciso di ridurre le mensilità per il 2021 potranno richiedere il bonus affitti fino a mercoledì 6 ottobre. Come noto, l’agevolazione permette di rientrare del 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e può arrivare a un massimo di 1.200 euro. L’importo, comunque, è calcolato in base alla riduzione delle somme richieste per gli immobili a uso abitativo già comunicate all’Agenzia delle entrate o da comunicare entro il 31 dicembre 2021.

Bisognerà poi aspettare il 2022 per conoscere il valore reale del bonus affitti 2021, che dipenderà anche dai fondi e dai contributi totali richiesti. L’obiettivo, comunque, rimane quello di consentire a un “maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto conto anche che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza è coinciso con il periodo estivo”. In caso di istanze sostitutive, i proprietari devono trasmetterle sempre entro il 6 ottobre 2021.

Come si richiede il bonus affitti 2021? Per ottenerlo si può seguire la procedura web presente sul sito delle Agenzie delle entrate. Per accedervi, è necessario identificarsi tramite SPID, CIE (carta di identità elettronica), Entratel/Fisconline oppure CNS (carta nazionale dei servizi). A quel punto si deve selezionale l’opzione “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione” che si trova tra i Servizi per la Comunicare.

