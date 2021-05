Bonus genitori separati, fino a 800 euro mensili: tutte le novità

Roma, 6 maggio 2021 – Presto arriverà il bonus genitori separati o divorziati: fino a 800 euro per i lavoratori che devono versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli. E che si trovano ora in difficoltà a causa della pandemia. L’incentivo è un emendamento contenuto nel decreto Sostegni, e al momento è in fase di conversione.

Bonus genitori separati o divorziati, un importo da 800 euro

Il bonus genitori separati o divorziati, fino a 800 euro mensili, è indirizzato a tutte quelle famiglie in questa situazione che per colpa della pandemia al momento si trovano in difficoltà a causa del coronavirus. E che non riescono ad assolvere in maniera continuativa all’obbligo di mantenimento dei figli. Secondo l’emendamento al decreto Sostegni, si prevederà un fondo ad hoc grazie all’istituzione di 10 milioni di euro per il 2021. In particolare, l’importo sarà destinato a quei genitori separati o divorziati che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria Covid. Per ora, però, non è ancora chiaro quale saranno le modalità di erogazione: diventerà noto solo quando sarà emanato il decreto attuativo.

La scadenza è fissata al 21 maggio 2021, e il bonus destinato a genitori separati o divorziati dovrebbe essere inserito all’interno di un ulteriore pacchetto più complessivo di misure destinate alle famiglie in difficoltà. Alcune di queste le conosciamo già, come la proroga al reddito di emergenza e la conferma dei buoni spesa. Inoltre, a partire dal 1 luglio entra in vigore l’assegno unico per i figli, fino all’età di 21 anni.

