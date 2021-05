Bollettino covid oggi, 6 maggio: rimane stabile al 3,2% il tasso di positività

Roma, 6 maggio 2021 – Sono almeno 4.082.198 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 6 maggio 2021, i nuovi casi sono 11.807. Ieri, invece, erano 10.585. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 122.263, 258 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 15.867. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 3.557.133. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 402.802, 4.327 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 6 maggio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 6 maggio, sono stati effettuati 324.640, 2.529 in meno di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è del 3,6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 3 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. Tutte le curve sono in discesa: secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sui dati settimanali (28 aprile-4 maggio), infatti, si segnala -13,4% nei nuovi casi rispetto ai sette giorni prima, -19,9% nei decessi, -10,5% nei ricoveri e -11,8% nelle terapie intensive.

A oggi, poi, sono state vaccinate oltre 22,3 milioni persone. Di questi, più di 6,7 milioni hanno già fatto il richiamo. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione a livello regionale

Oggi la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 2.151 casi. Come riporta il bollettino covid di oggi, 6 maggio, poi, le zone che hanno registrato più positivi sono la Campania (+1.503), la Sicilia (+1.202), il Lazio (+1.007), il Piemonte (+947), la Toscana (+861), il Veneto (+850) e l’Emilia Romagna (+824). Tutte le altre hanno un aumento a due o tre numeri. Per quanto riguarda le vittime, poi, il maggior numero lo segnala il Lazio: 39 decessi. Seguono Lombardia (+35), Toscana (+33), Puglia (+27), Campania (+26) e Sicilia (+24). Quattro le regioni che registrano zero lutti: Abruzzo, Molise P.A. di Trento e P.A. di Bolzano.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 6 maggio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 16.867. Qui i posti letto occupati sono 653 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.308 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 60 in meno di ieri, e sono entrate 127 persone in TI.

