Roma, 7 maggio 2021 – “Bisogna stare molto attenti con questa questione del Covid-free. Perché non è che se tu vaccini tutti gli abitanti sei Covid-free”.

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ospite di Tagadà su La7.

Sulla questione migranti De Magistris non ha dubbi: “Si devono vaccinare tutti, per essere sicuri, altrimenti si fa discriminazione, perché il virus non si ferma davanti al clandestino”.