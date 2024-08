Borse di studio per studenti internazionali con permesso di soggiorno: 10 opportunità dall’Università di Torino – Scadenza 9 settembre

in

Roma, 19 agosto 2024 – L’Università di Torino ha istituito 10 borse di studio annuali “UniTo for Students at Risk” rivolte a studenti internazionali rifugiate/i che intendano iscriversi per la prima volta nell’a.a. 2024-2025 al primo anno di un corso di studio ad accesso libero e che dispongano di:

permesso di soggiorno per protezione internazionale

permesso di soggiorno per protezione temporanea

permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, per altra forma di protezione ai sensi della disciplina italiana vigente in materia di immigrazione.

L’Importo della borsa di studio è di 11.000 euro. Le candidature potranno essere inviate compilando l’apposito form. Scadenza per la presentazione delle domande: 9 settembre 2024 – ore 11.00

Bando (versione italiana)

Bando (English version)

FONTE NEWS: Integrazione Migranti