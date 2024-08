Riforma della Cittadinanza. Nevi (Forza Italia): “Berlusconi voleva lo Ius Scholae, pronti a discuterne anche con il PD”

Roma, 19 agosto 2024 – Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, ha rilanciato la proposta dello Ius Scholae, sottolineando che l’idea era stata originariamente sostenuta da Silvio Berlusconi tre anni fa.

In un’intervista a Repubblica Nevi ha spiegato che il partito non sta cambiando rotta, ma ribadendo posizioni che porta avanti da tempo, come la cittadinanza legata al completamento di due cicli scolastici e al buon comportamento degli studenti. Forza Italia, ha affermato Nevi, è disposta a discutere la questione in Parlamento, anche con il PD, pur riconoscendo che non si tratta di una priorità del governo attuale.

Nonostante le differenze all’interno della coalizione di centrodestra, Nevi ha ribadito che Forza Italia continuerà a portare avanti le proprie idee in autonomia, specialmente sui diritti, come sottolineato anche da Luca Zaia.

Sul tema delle carceri, Nevi ha ribadito l’impegno del partito per la certezza della pena, sottolineando l’importanza della rieducazione dei detenuti, e ha respinto le insinuazioni di tatticismi interni alla coalizione, sostenendo che il partito è pronto a fare la sua parte se una proposta di riforma della cittadinanza dovesse arrivare in Parlamento.