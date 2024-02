Capodanno cinese 2024, le iniziative per celebrare l’Anno del Drago in tutta Italia

Roma, 7 febbraio 2024 – Il Capodanno Cinese (o, più correttamente, “La festa di primavera” o Capodanno lunare) è una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi con cui si celebra l’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Viene festeggiato anche in Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan, Vietnam e Giappone e ovviamente nelle numerose comunità cinesi sparse in tutto il mondo.

Il 10 Febbraio 2024 si entra nell’Anno del Drago sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia, e le celebrazioni andranno avanti per 16 giorni.

Per dare il benvenuto al nuovo anno numerosi saranno gli eventi e le iniziative organizzati in tutto il territorio nazionale. Come a Prato, dove il 9 febbraio alle 17.00 è previsto il suono della campana al tempio buddista Pu Hua in concomitanza con la mezzanotte di Pechino, e il 17 febbraio è in programma la sfilata del dragone nell’area industriale (Macrolotto 1) mentre il 18 febbraio la sfilata del grande corteo nel centro urbano e centro storico.

A Torino il 9 febbraio alle 18.30 alla Galleria Umberto I l’arte dei ‘madonnari’ verrà messa al servizio del Capodanno cinese e chi vorrà avere il proprio nome scritto in cinese potrà avvalersi della perizia delle maestre calligrafe dell’Istituto Confucio, mentre il 10 febbraio alle ore 21.00 sulla volta della Mole Antonelliana si accenderà un fu (carattere cinese che rappresenta la felicità) di buon auspicio, realizzato su un progetto grafico a cura dell’Istituto.

A Milano, città che ospita la più grande comunità cinese d’Italia, si festeggerà l’11 febbraio alle 14.00 all’Arco della Pace in Piazza Sempione con la tradizionale Parata del Drago, un’esibizione di musica, danza e acrobazie che coinvolge centinaia di artisti e figuranti, che sfilano per le vie della città accompagnati da un grande drago di cartapesta.

A Roma, gemellata con Pechino dal 1998, si festeggerà come di consueto in piazza Vittorio Emanuele II con una sfilata in programma sabato 17 febbraio. Il clou dei festeggiamenti del Carnevale di Venezia di quest’anno è fissato per il weekend del 9 e 10 febbraio: il 9 la spettacolare parata a Mestre si conclude in piazza Ferretto con la danza del dragone e la danza dei leoni (ripetute anche il 10 in Piazza S. Marco), accompagnate da bambini in abiti tradizionali. La mezzanotte cinese è seguita da spettacoli e animazioni di artisti, musicisti e proiezioni che, fino alla mezzanotte italiana, trasporteranno il pubblico nelle magiche atmosfere del Capodanno. Infine, il 10 febbraio alle 16.30 è in programma il Concerto di Capodanno presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro di Trento.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti