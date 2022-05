Caserta, i migranti domani manifesteranno per chiedere di accelerare i tempi delle rilascio dei permessi di soggiorno

Roma, 20 maggio 2022 – Domani, 21 maggio 2022, alle ore 10 è in programma una manifestazione pubblica in piazza della prefettura a Caserta, organizzata dal movimento migranti e rifugiati della zona e dal comitato Città viva. In quell’occasione, si lancerà il progetto “primavera antirazzista”. E si chiederà alle Istituzioni di “applicare senza freni né trappole la normativa per erogare i permessi di soggiorno per protezione speciale”.

Caserta, una manifestazione per accelerare le pratiche dei permesso di soggiorno

Ancora una volta, quindi, i migranti del casertano, e in particolare quelli che vivono a Castel Volturno, si uniranno per protestare contro i tempi e la burocrazia legati al rilascio dei permessi di soggiorno. E contro lo sfruttamento a cui spesso sono costretti. L’appuntamento è per domani alle ore 10, al centro sociale “Ex canapificio”, e verrà lanciato il progetto “primavera antirazzista”. Come spiegano gli organizzatori, l’obiettivo è quello di presentare alle Istituzioni un appello. “E’ ora di applicare senza freni né trappole burocratiche la normativa prevista per erogare il permesso di soggiorno per protezione speciale ai tantissimi che sono ancora nel limbo dell’invisibilità. Senza diritti né protezione.

Gli immigrati sono stanchi di essere discriminati e di vivere in territori dimenticati dalle istituzioni come Castel Volturno. Dove dopo due di decreti sicurezza e due anni di crisi pandemica, migliaia di migranti e rifugiati sono ormai allo stremo. Scriviamo insieme pagine nuove, contro ogni guerra, per una accoglienza dignitosa per tutti, nessuno escluso e senza differenze tra chi scappa da guerra e povertà”. Durante la manifestazione di Caserta sarà richiesta anche “‘attivazione di un tavolo dedicato alla rigenerazione e all’inclusione dell’area di Castel Volturno. Per la quale servono investimenti sociali, fondi per l’emersione, per l’alfabetizzazione e la riqualificazione urbana, per i trasporti e la formazione professionale”.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia