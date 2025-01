Celebrazioni del capodanno cinese in Italia: tradizioni, eventi e cultura

Roma, 23 gennaio 2025 – Il Capodanno Cinese, noto anche come Festa della Primavera, è una celebrazione globale che coinvolge milioni di persone. Questa festività, che dura 15 giorni, inizia con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, cadendo generalmente tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. In Cina, la festa è celebrata con tre giorni di festività nazionale, durante i quali le famiglie si riuniscono per la cena della vigilia, mentre il giorno seguente si svolgono sfilate di carri allegorici e spettacoli.

L’Anno del Serpente

Il 28 gennaio segnerà l’inizio dell’Anno del Serpente, simbolo di mistero, intelligenza e astuzia. Secondo la tradizione, chi è nato sotto questo segno possiede una capacità innata di comprendere e difendersi dalle manipolazioni.

Festeggiamenti in Italia

In diverse città italiane si organizzano eventi per celebrare il Capodanno Cinese, offrendo un’immersione nella cultura e nelle tradizioni orientali.

Prato

Prato, che ospita una delle più grandi comunità cinesi d’Italia, è protagonista con numerose iniziative. Il 28 gennaio alle ore 17, il suono della campana del tempio buddista Pu Hua darà ufficialmente il via alle celebrazioni. Gli eventi principali includono le tradizionali sfilate del Drago e la danza del Leone, previste per sabato 8 e domenica 9 febbraio. Fino al 15 febbraio, il Cassero Medievale ospita la mostra fotografica “Xiuxi: at ease! riposo: la Cina dal 1980-1984”, mentre un tour enogastronomico nel Macrolotto Zero guiderà i partecipanti alla scoperta delle diverse cucine regionali cinesi.

Milano

A Milano, i festeggiamenti culmineranno domenica 2 febbraio con una parata presso l’Arco della Pace. L’evento, che inizierà alle ore 14 in piazza Sempione, includerà la danza del Leone e del Drago, esibizioni di arti marziali, e sfilate in costumi tradizionali. La via Paolo Sarpi sarà decorata con lanterne e luci ispirate al segno del Serpente. Inoltre, il Mandarin Oriental proporrà una serata speciale il 29 gennaio con musica tradizionale e un aperitivo Asian-inspired disponibile fino al 2 febbraio.

Torino

A Torino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi ospiterà domenica 26 gennaio alle ore 15:45 un’esperienza unica intitolata “Evviva l’Anno del Serpente”. Questa visita guidata esplorerà l’influenza orientale nelle residenze sabaude, seguita da una cena presso i rinomati ristoranti di Tina Dai, esperta di cucina cinese.

Bologna

Il Teatro Mazzacorati 1763 accoglierà il Capodanno Cinese il 29 gennaio con uno spettacolo che vedrà protagonisti musicisti e cantanti cinesi in abiti tradizionali. La serata includerà esibizioni strumentali e vocali con artisti di fama internazionale.

Venezia

La città metropolitana di Venezia offrirà eventi a cura dell’associazione PassaCinese, con workshop di cucina cinese a Mestre e laboratori per creare lanterne tradizionali. La fiaccolata di chiusura si terrà il 16 febbraio a Marghera.

Roma

A Roma, i Giardini Nicola Calipari si trasformeranno in un palcoscenico per celebrare il Capodanno Cinese dal 7 al 9 febbraio. Tra le attività, spettacoli culturali, degustazioni gastronomiche e la parata del Drago e del Leone, che avranno luogo il 9 febbraio.

Le celebrazioni del Capodanno Cinese in Italia offrono l’opportunità di scoprire e vivere tradizioni millenarie, attraverso una varietà di eventi che spaziano da spettacoli e sfilate a esperienze culinarie e culturali. Un viaggio affascinante nella cultura cinese, aperto a tutti.