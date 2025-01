Sbarchi di migranti nel sud Sardegna: continua l’emergenza

in

Roma, 23 gennaio 2025 – Proseguono gli sbarchi di migranti lungo le coste meridionali della Sardegna, confermando una situazione di emergenza che non accenna a diminuire. Dopo l’arrivo di 18 persone tra martedì e mercoledì, altre 32 sono sbarcate tra ieri e oggi in tre episodi distinti, coinvolgendo le località di Sant’Antioco e Sant’Anna Arresi.

L’ultimo episodio si è verificato questa mattina presso la spiaggia di Porto Pino. Dodici migranti, tra cui una donna, sono stati intercettati dai carabinieri mentre percorrevano a piedi viale Italia. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti prontamente, garantendo la sicurezza sia dei migranti che della comunità locale.

I 12 migranti sono stati successivamente trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove si trovano anche i venti arrivati nelle ore precedenti. Questo centro rappresenta una delle principali strutture deputate alla gestione e all’assistenza dei migranti sbarcati sull’isola.

Gli sbarchi, spesso organizzati con imbarcazioni di fortuna, evidenziano una situazione complessa che richiede una risposta coordinata tra autorità locali, forze dell’ordine e organizzazioni umanitarie. La Sardegna, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, continua a essere un punto di approdo per chi cerca rifugio e nuove opportunità di vita.

Il fenomeno degli sbarchi pone sfide significative in termini di gestione e accoglienza, ma evidenzia anche la necessità di affrontare le cause profonde delle migrazioni, come conflitti, instabilità politica e crisi economiche nei paesi di origine.