Centri per il rimpatrio dei migranti: le nuove norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Roma, 21 settembre 2023 – Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023, “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”.

Il DL contiene due articole con le nuove norme sui Centri Per il Rimpatrio approvate lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri, che portano a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento dei migranti irregolari nei CPR e danno il via a un Piano straordinario per la costruzione di nuove strutture in tutta Italia. Di seguito, il testo:

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche’ in materia di immigrazione. (23G00137) (GU Serie Generale n.219 del 19-09-2023)

Art. 20

Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, in materia di trattenimento degli stranieri

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo

di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identita’ e

della nazionalita’ ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio

presenti gravi difficolta’, il giudice, su richiesta del questore,

puo’ prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale

termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone

comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei

mesi puo’ essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore,

per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non

superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato

compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia

durata piu’ a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello

straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria

documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia’ stato

trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a

quello di sei mesi puo’ essere trattenuto presso il centro alle

condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei

confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione

della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le

informazioni sull’identita’ e sulla nazionalita’ dello stesso. Nei

medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione

interessando le competenti autorita’ diplomatiche. Ai soli fini

dell’identificazione, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta del

questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu’ vicino

posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento

di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro

della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21

Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza,

permanenza e rimpatrio

1.All’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le

seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) e’ inserita la seguente:

«s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;

b) dopo il comma 1-bis) e’ inserito il seguente: «1-ter) Per la

realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero

della difesa e’ autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui

all’articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta dei Ministri dell’interno e della difesa, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, e’ approvato il piano

straordinario per l’individuazione delle aree interessate alla

realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli

10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli

articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche

attraverso la valorizzazione di immobili gia’ esistenti, e delle

conseguenti attivita’, di seguito piano. Alla realizzazione del piano

si provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili

a legislazione vigente. Il piano puo’ essere aggiornato

periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi

stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la

realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla

legislazione vigente.

3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti

articolazioni del Genio militare, l’impiego delle Forze armate e

avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., e’ incaricato della

progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal

piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate

di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

4. Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del

Ministero della difesa e’ istituito un apposito fondo, con una

dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per

il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni

l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10

milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

6. E’ autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere

dall’anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di

cui al presente articolo e di 400.000 per l’anno 2023 per gli oneri

derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti

tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione

delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l’anno 2023 e

1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

