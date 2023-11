Ceuta, oltre 400 migranti hanno tentato di superare la frontiera

in

Roma, 17 novembre 2023 – Nelle prime ore di oggi, più di 400 persone hanno cercato di entrare in modo irregolare in Spagna dall’enclave di Ceuta, provenienti dal Marocco. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Efe, le autorità marocchine hanno impedito ai migranti di superare la barriera posta al confine.

Migranti, in centinaia tentano di entrare a Ceuta

Sul lato spagnolo della frontiera, un consistente contingente di agenti della Guardia Civil è stato schierato, pronto a intervenire nel caso si verificassero ulteriori tentativi di ingresso irregolare. Secondo fonti spagnole riportate da Eye, quest’ultimo episodio rappresenta il terzo tentativo di questo tipo avvenuto nelle ultime tre settimane, caratterizzato dal più alto numero di persone coinvolte. Le autorità spagnole e marocchine, per fronteggiare questo massiccio arrivo di migranti, hanno lavorato congiuntamente sia per gestire la situazione che per mantenere la sicurezza alle frontiere.

La Guardia Civil rimane ora in stato di allerta, monitorando attentamente la situazione per prevenire nuovi tentativi di ingresso irregolare e garantire la sicurezza nella regione. La cooperazione transfrontaliera tra Spagna e Marocco si conferma cruciale per affrontare le complesse dinamiche legate all’immigrazione irregolare.

