Cittadinanza italiana: i nuovi orari per il servizio di informazioni telefoniche del Ministero dell’Interno

Roma, 27 giugno 2024 – Cambiano gli orari del Contact Center Polo Orienta, lo sportello telefonico del Ministero dell’Interno raggiungibile al numero 0669000700 che dà informazioni a chi ha chiesto la cittadinanza italiana.

A partire da lunedì 1 luglio 2024, il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Per ricevere informazioni è necessario avere a disposizione il numero k10 o k10C della propria domanda ed un documento d’identità. In caso di avvenuto rifiuto da parte della Prefettura è necessario il codice identificativo ( id token) ed un documento d’identità.

Il contact center risponde anche alle pec o alle mail semplici inviate all’indirizzo poloorientacittadinanza@pecdlci.interno.it. “Un gruppo di consulenti specializzati – scrive il Ministero dell’Interno – analizzerà le comunicazioni e risponderà tempestivamente.

Se l’interessato ha una domanda in corso è necessario indicare nell’oggetto della mail o della pec il numero della domanda (K10/…… o K10/C/……..) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo ( id token) e la provincia di residenza. ( esempio “k10/…… Bergamo”). Se l’interessato non ha una domanda in corso è necessario indicare nell’oggetto della mail o della pec la dicitura “richiesta informazioni” ed aggiungere la provincia di residenza ( esempio “richiesta Roma”)”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti