Pescara, riconosciuta la cittadinanza italiana a 11 donne oggi

Roma, 14 marzo 2023 – Questa mattina, martedì 14 marzo, si è tenuta una cerimonia di consegna della cittadinanza italiana a 11 donne residenti a Pescara. La celebrazione si è svolta presso il municipio della città, alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell’assessore Patrizia Martelli.

Le donne, provenienti da diverse parti del mondo, hanno completato il loro percorso di inserimento formale nel nostro Paese. Dimostrando di aver integrato con successo nella società italiana e di condividere i suoi valori e principi fondamentali. La cerimonia di oggi rappresenta un importante momento di celebrazione della cittadinanza e della multiculturalità, nonché un momento di riconoscimento e di ringraziamento alle donne che hanno scelto di vivere in Italia e di farne parte a pieno titolo.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di un processo di integrazione sostenibile e rispettoso delle culture e delle tradizioni di tutte le persone che vivono in Italia. E questo indipendentemente dalla loro origine e dal loro background culturale. L’assessore Martelli, poi, ha aggiunto che l’acquisizione della cittadinanza italiana rappresenta un passo fondamentale per la piena partecipazione alla vita sociale e politica del Paese.

Le donne, emozionate e felici, hanno ringraziato le autorità locali per l’opportunità che è stata loro offerta e si sono dichiarate pronte a contribuire attivamente alla società italiana, portando il loro contributo culturale e umano. La cerimonia di oggi è stata un momento di grande importanza per la città di Pescara e per il Paese nel suo insieme. Rappresentando un esempio di integrazione e inclusione di successo, basato sulla valorizzazione delle diversità e sulla condivisione di valori comuni.