Decreto migranti oggi in esame al Senato e Question time di Meloni alla Camera sulla strage di Cutro

Roma, 15 marzo 2023 – Arriva oggi all’analisi della commissione Affari costituzionali del Senato il nuovo Decreto Migranti varato durante il Consiglio dei ministri a Cutro. Particolare attenzione sarà posta sulle eventuali modifiche rispetto alle misure sulla protezione speciale umanitaria.

Nuovo Decreto Migranti oggi all’esame del Senato

Teoricamente, i lavori dovrebbero vertere verso una versione del testo meno dura. Al momento, infatti, il Decreto migranti cancella la possibilità di espellere una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare”. Pare però che sia Fratelli d’Italia che Forza Italia vogliano andare verso un alleggerimento. Nel 2022, infatti, la norma che era stata rinforzata dal governo Draghi, aveva permesso l’emersione della clandestinità di circa 10mila persone. Numeri che ora, invece, tornerebbero a non avere possibilità di essere regolarizzati a causa di un articolo, il numero 7, fortemente voluto dalla Lega.

La norma, la cui eliminazione è stata inserita all’ultimo momento nel testo del decreto, prevedeva che si tenesse conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato. Del suo effettivo inserimento sociale in Italia. Della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese”.

La cancellazione della protezione speciale, invece, era contenuta nella proposta di legge della Lega presentata alla Camera, poi ritirata e alla fine reinserita nel testo del Decreto Migranti. In questo modo, però, si alimenterebbe il rischio che gli immigrati in attesa dell’esame sulla domanda di protezione internazionale possano rischiare l’espulsione da un giorno all’altro. In ogni caso, secondo quanto si apprende, pare che la Lega abbia intenzione di presentare alcuni emendamenti a largo raggio. Probabilmente, infatti, ci saranno proposte di modifica che a fine gennaio erano già state dichiarate inammissibili per estraneità di materia durante l’esame del Dl Ong. Così come è possibile che arrivino emendamenti in linea con la proposta di legge che il leghista Igor Iezzi ha presentato alla Camera per la reintroduzione dei Decreti Sicurezza.

I dubbi presentati dal Quirinale a riguardo, però, sono noti. Per questo fonti parlamentari di Fratelli d’Italia hanno dichiarato che difficilmente saranno effettuate modifiche in senso restrittivo al Decreto Migranti. “La protezione speciale umanitaria è un tema molto delicato su cui è in corso una valutazione e un approfondimento da parte del governo”, ha infatti sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Sempre oggi, poi, alle ore 15, nell’Aula della Camera ci sarà il question time del Premier Giorgia Meloni rispetto alla strage di Cutro.

