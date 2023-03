Immigrazione, Charles Michel (Ue): “Dobbiamo aprire più canali legali”

Roma, 15 marzo 2023 – Il tema dell’immigrazione continua a suscitare tensioni politiche e ideologiche all’interno dell’Unione Europea. Per questo il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha giustamente sottolineato la necessità di analizzare la questione con razionalità e sangue freddo, evitando di cadere nella trappola della polarizzazione.

Immigrazione Ue, Michel: “Dobbiamo aprire canali legali”

“Il tema dell’immigrazione dà luogo a tensioni politiche ideologiche e talvolta viene sfruttato per creare polarizzazione all’interno delle nostre società. Dobbiamo dare prova di sangue freddo e di razionalità nell’analizzare la questione. Lavoriamo per arrivare entro la fine del mandato a un Patto Ue sulla migrazione e l’asilo. Ma già ora dobbiamo lavorare meglio e di più in termini di cooperazione con i Paesi d’origine e di transito. Dobbiamo farlo per lottare insieme contro i trafficanti e i criminali che speculano sulla miseria e la povertà. Dobbiamo fare di più anche aprire canali legali di migrazione. E non lasciare ai trafficanti e ai criminali chi ha la capacità di venire in Europa”, ha infatti sottolineato Michel di fronte all’Eurocamera.

“Avremo l’opportunità, la prossima settimana, di fare anche un resoconto sullo stato di avanzamento della continuazione di questa discussione approfondita che si è svolta su questo argomento nell’ultimo Consiglio Europeo”, ha aggiunto poi in conclusione il presidente del Consiglio Ue.

