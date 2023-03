Schlein (PD): “Atteggiamento del governo è inaccettabile, mancanza di sensibilità nei confronti dei migranti morti”

Roma, 16 marzo 2023 – Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha lanciato una pesante accusa al governo italiano, affermando che sia il governo stesso e non l’opposizione a screditare l’Italia. La motivazione di tale affermazione risiede nella mancanza di presenza del governo in merito alla recente tragedia avvenuta nel Mediterraneo, in cui un barcone di migranti si è capovolto causando la morte di numerose persone.

Secondo Schlein, l’atteggiamento del governo è inaccettabile e dimostra una mancanza di sensibilità nei confronti di un evento così tragico. Il fatto che il governo abbia taciuto per giorni senza prendere alcuna iniziativa, non fa che peggiorare la situazione e gettare discredito sull’Italia a livello internazionale.

L’obiettivo di Schlein, tuttavia, non è quello di trovare un colpevole per la tragedia, ma piuttosto di accertare le dinamiche dell’evento e capire come prevenire situazioni simili in futuro. A tal fine, la segretaria del PD ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui non è stato attivato il meccanismo di ricerca e soccorso in tempo utile, considerando che Frontex aveva avvisato della possibile presenza di un barcone di migranti in difficoltà.

Inoltre, Schlein ha evidenziato come la Guardia costiera non sia intervenuta nella situazione, nonostante la gravità dell’emergenza. Queste domande sono molto importanti e devono essere affrontate dal governo in modo tempestivo e con la massima trasparenza, al fine di ristabilire la fiducia nella capacità delle istituzioni italiane di gestire situazioni di emergenza.

L’accusa di Schlein al governo italiano rappresenta una presa di posizione forte e decisa, ma al tempo stesso necessaria. La tragedia del Mediterraneo non può essere ignorata e il governo non può rimanere in silenzio senza assumersi le proprie responsabilità. Solo attraverso la trasparenza e la chiarezza delle informazioni sarà possibile ricostruire i fatti e prendere le misure necessarie per evitare situazioni simili in futuro.