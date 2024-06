Coalizione di volenterosi: la nuova iniziativa del G7 per combattere i trafficanti di esseri umani

Roma, 18 giugno 2024 – Nell’ambito delle iniziative sottoscritte dal recente G7 tenutosi in Puglia, il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha annunciato la formazione di una “coalizione di volenterosi” per contrastare i trafficanti di esseri umani. Questa coalizione, come spiegato dal Ministro, verrà formalmente delineata durante una riunione prevista per ottobre con i colleghi di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Giappone.

Il Piano Mattei e il Follow the Money

Il piano d’azione che Piantedosi presenterà al G7 interni si basa sull’approccio innovativo del Piano Mattei, già sperimentato in ambito europeo, che prevede l’uso di indagini finanziarie per risalire ai vertici delle organizzazioni criminali, seguendo il principio del “follow the money” teorizzato dal giudice Giovanni Falcone. Inoltre, sarà data importanza alla “capacity building”, ovvero l’addestramento e il potenziamento delle forze di sicurezza nei Paesi di origine e transito dei flussi migratori, per migliorare la loro capacità investigativa e operativa.

Controlli alle Frontiere e Rischi di Radicalizzazione

Il Ministro ha confermato la proroga fino al 21 dicembre dei controlli alle frontiere orientali, concordata con Slovenia e Croazia, per contrastare l’immigrazione irregolare e il rischio di presenza di foreign fighters e soggetti radicalizzati provenienti dalla rotta balcanica.

Prevenzione di Infiltrazioni Mafiose nei Decreti Flussi

In risposta alle preoccupazioni della Premier Meloni sulle infiltrazioni mafiose nella gestione dei decreti flussi, Piantedosi ha annunciato l’introduzione di un sistema di certificazione preventiva per i datori di lavoro che ricorrono ai flussi regolari. Questo sistema prevede un controllo preventivo per evitare accessi indiscriminati al portale per il click day, affiancato da un tavolo interministeriale per eventuali modifiche normative.