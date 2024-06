Tragedia in mare: cinquanta migranti dispersi al largo della Calabria

Roma, 17 giugno 2024 – Un tragico incidente ha colpito una cinquantina di migranti al largo della costa calabrese. A circa cento miglia dalla costa, una barca a vela si è ribaltata, lasciando disperse numerose persone che viaggiavano a bordo.

Un mercantile è intervenuto tempestivamente per soccorrere l’imbarcazione, riuscendo a salvare dodici migranti, tra cui una donna incinta. I superstiti sono stati successivamente trasferiti su un’unità della Guardia Costiera e condotti a Roccella Ionica.

Purtroppo, tra i sopravvissuti, è stato recuperato anche il cadavere di una donna, morta dopo essere caduta in mare. Le operazioni di ricerca delle persone disperse sono attualmente in corso, ma al momento non si è riusciti a recuperare altri sopravvissuti.I migranti erano partiti nei giorni scorsi da un porto della Turchia, tentando di raggiungere l’Europa in cerca di una vita migliore. La Procura della Repubblica di Locri è stata informata dell’accaduto e sta coordinando l’attività investigativa per fare luce sull’incidente.

Parallelamente, la nave Ocean Viking della ONG Sos Mediterranee ha soccorso questa mattina cinquantaquattro migranti da un gommone sovraffollato in acque di ricerca e salvataggio libiche. Tra i soccorsi, ventotto erano minori non accompagnati. L’operazione di salvataggio è stata resa possibile grazie all’avvistamento con un binocolo dal ponte della nave.

Questi drammatici eventi sottolineano ancora una volta le pericolose condizioni affrontate dai migranti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e la necessità di soluzioni urgenti e coordinate a livello internazionale per affrontare la crisi migratoria.